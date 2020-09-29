رئيس وزراء بريطانيا: صباح الأحمد خالد في ذاكرة العالم

لندن (وكالات)

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، عن خالص تعازيه للشعب الكويتي في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معتبراً أن «الأمير الراحل سيبقى خالداً في ذاكرة العالم».

وقال جونسون في بيان صحفي: «تلقيت نبأ وفاة أمير دولة الكويت ببالغ الحزن والأسى، فقد كان له دور كبير لا ينسى في دعم العمل الإنساني حول العالم، وفي تعزيز الاستقرار الإقليمي لشعوب المنطقة».. وأضاف أن سمو الأمير الراحل قدم خلال حياته، ومن خلال عمله كوزير للخارجية، ثم أميراً لدولة الكويت، مساهمات شخصية فاعلة في دعم الاستقرار في الشرق الأوسط، علاوة على دعمه للمبادرات والمساعدات الإنسانية النبيلة في عدد من دول العالم ستبقى راسخة في التاريخ. وأعرب جونسون عن أمله في أن تستمر علاقات الصداقة بين المملكة المتحدة ودولة الكويت في التطور والازدهار، خدمة للسلم والعدالة في العالم.