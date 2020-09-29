«مرافق الوطني» تناقش خطة «زايد للإسكان»

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بعد»، برئاسة حمد أحمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس ورئيس اللجنة، منهجية وخطة عملها بشأن موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان، كما اطلعت على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: ناعمة عبدالرحمن المنصوري مقررة اللجنة، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسهيل نخيره العفاري.

وقال الرحومي: ستنظم اللجنة حلقة نقاشية افتراضية حول سياسة البرنامج، بحيث ستكون مفتوحة لجميع المواطنين من مختلف إمارات الدولة نهاية شهر أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين والمتعاملين، والتعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم، وكيفية العمل على حلها، وطموحاتهم بشأن الخدمات التي يقدمها البرنامج، بما يصب في مصلحة المواطنين والتيسير عليهم.

وأشارت ناعمة عبدالرحمن المنصوري، إلى أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم اتحاد الملاك، كما تم التعرف على خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، والتي تتضمن مقابلة الجهات المعنية والمختصة ذات العلاقة بمشروع القانون ومقابلة ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية.