«دبي للصحافة» يستضيف اجتماع «العربية للإعلام الإلكتروني»

دبي (الاتحاد)

اختتمت في دبي أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، والتي أقامتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون مع نادي دبي للصحافة ومؤسسة وطني الإمارات، بمشاركة الوزير المفوض فوزي الغويل، مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، ضرار بالهول الفلاسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة، وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة للمهام الإعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

ناقش الاجتماع، الذي استضافه نادي دبي للصحافة عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي، مجموعة من مسودات التوصيات الداعمة للاستراتيجية الإعلامية العربية، بما فيها المسودة الأولية لاتفاقية التعاون مع شبكات التواصل الاجتماعي العالمية «فيسبوك» و«إنستغرام» و«لينكدإن»، ومتابعة تنفيذ التوصية الصادرة عن الدورة العادية (12) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب رقم (7) بتاريخ 16-1-2020، بالإضافة إلى عدد من البنود المتعلقة بقضايا الإعلام الإلكتروني في المنطقة العربية، وذلك في سياق التشاور للتصدي لما ينتج عن الإعلام الرقمي من قضايا تؤثر سلباً على الأمن المجتمعي العربي.

كما استعرض الاجتماع جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تطوير وتفعيل وإطلاق البث التجريبي للموقع الإلكتروني الجديد للجنة العربية للإعلام الإلكتروني، في ظل التطور الكبير لتقنية المعلومات في دولة الإمارات والمكانة المتقدمة التي حققتها دبي في هذا المجال على مستوى المنطقة، حيث تعد الإمارة مركزاً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط، والقاعدة الإقليمية للعلاقات التجارية العالمية في مجال التكنولوجيا وعمالقة وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب ريادتها في قطاع الخدمات الذكية.