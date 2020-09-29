1.076 حالة شفاء جديدة من «كورونا»

أبوظبي (وام)‏

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «‏‏كوفيد-19»‏‏ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 98412 فحصاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93.090 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 416 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1.076 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «‏‏كوفيد-19»‏‏‏‏ وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82.538 حالة.