«بيئة الشارقة» تطلق مبادرة للتشجير

الشارقة (وام)

أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، مبادرة جديدة تهدف إلى نشر ثقافة التشجير، ودعم الاستدامة في الإمارة، تحمل عنوان «هي التي أحبها زايد»، والتي سيتم بموجبها تزويد أفراد المجتمع بشتلات شجرة الغاف.

وقالت هنا السويدي، رئيس الهيئة: جاء الإعلان عن المبادرة بما يعكس توجهات الدولة، وترجمة لما يؤكده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بما يخص تثقيف وتوعية الجمهور بأهمية التشجير، وتحديداً شجرة الغاف التي تحتل مكانة مهمة في المجتمع الإماراتي.

وأضافت أن شجرة الغاف تعتبر من الأشجار المعمرة في الإمارات، ولها أهمية كبيرة لما لها من مكانة وقيمة وطنية وبيئية، وكانت لها مكانة عظيمة في قلب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ونشرت الهيئة إعلاناً عبر مواقع التواصل للراغبين في المشاركة بالمبادرة، أوضحت خلاله طريقة الطلب، وذلك عبر الاتصال بمتحف التاريخ الطبيعي والنباتي، والاتفاق على العدد، مع تحديد يوم للتسليم.