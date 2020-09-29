وقف «عائشة بنت محمد آل نهيان» يدعم متضرري فيضانات السودان

أبوظبي (الاتحاد)

قدم وقف الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان الذي تشرف عليه وتديره الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف دعماً مادياً للمتأثرين من جراء الفيضانات التي وقعت في جمهورية السودان الشقيقة مؤخراً، وذلك بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تنفذ حالياً برنامجاً إغاثياً للمتضررين في عدد من الولايات السودانية الأشد تأثراً بتداعيات الكارثة.

وقالت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون بن محمد آل نهيان رئيسة لجنة وقف الشيخة عائشة بنت محمد بن خليفة آل نهيان إن دعمنا للمتضررين في السودان يترجم توجيهات قيادتنا الرشيدة في مساعدة الأشقاء خلال هذه الأزمة.

وشملت المساعدات توفير الاحتياجات الإنسانية التي تتضمن المواد الغذائية والطبية والإيوائية والمستلزمات الضرورية الأخرى، تماشياً مع نهج دولة الإمارات العربية المتحدة في المجالات الإنسانية ودعماً للمحتاجين على مستوى العالم.