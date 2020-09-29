«استشاري الشارقة» يفتتح غداً أعمال دور الانعقاد العادي الثاني

الشارقة (الاتحاد)

يفتتح المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، غداً، أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر بمقره في مدينة الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسط إجراءات احترازية ووقائية.

يأتي ذلك بعد أن أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020، بشأن دعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد لدوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.. وبحسب المرسوم، يدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر يوم الخميس 14 صفر 1442 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر 2020.

ويأتي المجلس الاستشاري ليكمل مسيرة التطور والنماء في الشارقة، باعتباره الجهة الرقابية والتشريعية التي تشارك في صنع القرار، وذلك منذ إنشائه برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في عام 1999.

وفي السابع من ديسمبر 1999، افتتح صاحب السمو حاكم الشارقة أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، ملقياً كلمته السامية التي جاء فيها:«يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية، ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية، ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى، إدراكاً منا لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم عن طريق التشاور والتناصح، تحقيقاً للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس».

وأضاف سموّه: «من هذا المكان الرفيع، ندعوكم للمشاركة الفعالة لأداء مهمتكم الوطنية بتجرد وموضوعية، وتحري القول الصادق الموافق للشرع وحكم القانون والمصلحة العامة، إعلاء لكلمة الحق وتحقيقاً للآمال والطموحات، وإننا نتطلع إليكم وأبناء وطنكم للمساهمة في إثراء مسيرة التنمية وصون الحقوق وتأكيد مبدأ الشورى».

وقدمت إمارة الشارقة، عبر مجلسها الاستشاري، نموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية التي تتميز بالمشاركة والوعي، كونها نابعة من خصوصية وظروف واحتياجات الإمارة.