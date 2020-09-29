ماجستير «تغذية الإنسان» بجامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

أكدت جامعة الإمارات قبول 11 طالباً وطالبة من جنسيات مختلفة في برنامج « ماجستير تغذية الإنسان» للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي الذي تطرحه جامعة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع كلية لندن الجامعية، والذي تم إعداده للمهنيين المتخصصين الذين يرغبون بمزاولة مهنة ناجحة أو الحصول على درجة علمية أكثر تقدماً في التغذية والمجالات ذات الصلة من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات.

وأشارت الدكتورة عائشة سالم الظاهري منسق برنامج الماجستير إلى أن البرنامج يهدف لتزويد الطلبة بالمعارف المتقدمة والخبرة التعليمية الشاملة لإجراء البحوث العلمية بالإضافة الى صقل مهاراتهم في حل المشكلات المتعلقة بالتغذية البشرية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع، وعدد ساعاته 32 ساعة معتمدة منها 24 ساعة يتم دراستها في جامعة الإمارات، وعدد 8 ساعات يتم دراستها في كلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة.