مذكرة تفاهم بين «زايد الخيرية» واقتصادية أبوظبي

أبوظبي (وام)

وقعت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكة فعالة بين الطرفين لدعم منظومة استراتيجية مشتركة، والمساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية، وتشجيع مبادرات الابتكار والاستفادة من طاقة الخبرات المتراكمة لدى الطرفين.

وقع المذكرة - عن بُعد - عن المؤسسة حمد سالم بن كردوس العامري مديرها العام، وعن الدائرة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة. وقال ابن كردوس: إن المؤسسة ودائرة التنمية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، ويمثلان ملحمة العطاء التي رسم منهجها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان صاحب وقف المؤسسة - طيب الله ثراه - ونحن نسير على أثره وفق توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وبتعليمات مباشرة ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس.