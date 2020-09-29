«الوقاية من الجريمة»: الوعي يحد من أخطار القروض الشخصية

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي، مدير مركز وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة، في جلسة حوارية عن بُعد، تحت عنوان: «جائحة كورونا وأثرها الاقتصادي على الفرد والمجتمع»، حرص الداخلية للوصول إلى مجتمع مزدهر يسوده الاستقرار والأمن والأمان، وتقديم خدمات عالية.

وتأتي الجلسة الحوارية، ضمن مبادرة سلسلة البرامج الوقائية لوزارة الداخلية التي ينظمها المركز، وأدارتها الدكتورة منى القاضي، وتحدث فيها نجيب عبدالله الشامسي، وحسن عبدالرحمن بهكلي.

وأوضح الشامسي أن القروض الشخصية وأثرها على الفرد والمجتمع تعد مشكلة وآفة ابتلى فيها كثير من العالم أجمع، لافتاً إلى أهمية تضافر وتعاون جهود أفراد المجتمع للحد منها. وأضاف: يجب العلم والإدراك بأن القروض الشخصية لها بعد أمني واجتماعي واقتصادي وأخلاقي، لأنها تعد مرضاً في المجتمع. ولفت حسن عبدالرحمن بهكلي إلى أن المجتمعات الخليجية مبنية في الأساس على الترابط الأسري والترابط الاجتماعي، فنجد أنه من الطبيعي بل ومن الضروري علينا المحافظة على سلامة هذا البناء، وعدم اهتزازه.

وأكد أن أي مجتمع يعتمد في بنائه على الأسرة، كما تعتمد الأسرة في تكوينها على الأفراد، مشيراً إلى أن أي خلل أو ضرر عنيف ومفاجئ يصيب أحد العناصر أو الركائز الأساسية لهاتين المنظومتين، سيؤدي حتماً إلى اختلال التوازن.