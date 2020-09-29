إطلاق منصة المساهمات المجتمعية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إطلاق منصة المساهمات الاجتماعية، وذلك استمراراً لمسيرة العطاء التي أرسى ركائزها برنامج «معاً نحن بخير»، أول برامج صندوق الاستثمار الاجتماعي، حيث تعتبر المنصة المبتكرة أداة رئيسة لاستقطاب المساهمات نحو صندوق الاستثمار الاجتماعي التابع لهيئة معاً، وتتيح المجال للأفراد والشركات المهتمين بالمجال الاجتماعي لتقديم الدعم المادي بهدف تطوير المشاريع الاستراتيجية والبرامج التنموية الاجتماعية التي تلبي احتياجات اجتماعية محددة في إمارة أبوظبي.

وتتميز منصة المساهمات الاجتماعية بأنها تسمح للشركات والأفراد بانتقاء البرامج والمبادرات التي تتوافق مع القضايا الاجتماعية المنسجمة مع اختياراتهم، بالإضافة إلى تحديد قيمة المساهمات التي يرغبون بتقديمها، كما تمكنهم من متابعة التطور المتحقق على المشروع الذي تمت المساهمة لصالحه.

وتوفر المنصة عوائد مالية مستدامة ليتم توجيهها نحو صندوق الاستثمار الاجتماعي، المشروع الأول الذي تم تفعيله ضمن المنصة، والذي يهدف إلى تحقيق استمرارية تمويل تنمية القطاع الثالث، وستعمل هيئة معاً بالتعاون والتنسيق مع الشركاء المعنيين لتخصيص المساهمات وتوظيفها وفقاً للأولويات الاجتماعية.

يعمل المشروع الأول لصندوق الاستثمار الاجتماعي وفق استراتيجية معينة تشمل 4 نقاط وهي: جمع المساهمات المالية، وتوظيفها وإدارتها، وتوزيع الأموال لدعم المشاريع الاجتماعية، وقياس الأثر الاجتماعي والنتائج المرجوة، حيث يتم استقبال المساهمات عبر «https:/‏/‏fundraise.maan.gov.ae».

وقالت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»: جسد برنامج معاً نحن بخير قيم العطاء المتأصلة في نفوس أبناء مجتمع أبوظبي، وبرهن البرنامج على تلاحمهم وشعورهم العالي بالمسؤولية وتضافر جهودهم وتعاونهم جميعاً لتوفير حياة كريمة لسكان الإمارة، ومن خلال المنصة الجديدة لصندوق الاستثمار الاجتماعي نؤسس لبناء راسخ طويل الأمد، لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بمشاركة كافة القطاعات في أبوظبي للوصول لمجتمع متطور مستدام ينعم سكانه بالرفاهية.

وأضافت العميمي: القضايا الاجتماعية التي تتبنى هيئة معاً معالجتها، وإيجاد حلول لها هي تحديات متجذرة موجودة من قديم الزمان تواجهها جميع البلدان والحكومات في مختلف أنحاء العالم، وتدعو الهيئة أبناء المجتمع لابتكار الحلول للتحديات الملحة بشكل مباشر، وبأسلوب مماثل لمنهجنا في مواجهة التحديات الأخيرة بإطلاق برنامج معاً نحن بخير الذي برهن على تلاحم أبناء أبوظبي.

فهد الأحبابي

توظيف التكنولوجيا

قال فهد الأحبابي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي بالإنابة: استطعنا توظيف التكنولوجيا بشكل عملي ساعدنا على إيجاد آلية لإطلاق منصة متطورة تشكل خطوة مهمة في تسهيل مشاركة أبناء مجتمع أبوظبي، الذين برهنوا على تلاحمهم وكرمهم عبر البرامج والمبادرات الأخيرة التي أطلقتها هيئة معاً، وستكون المنصة متاحة تحت تصرف أبناء المجتمع ليكونوا جزءاً من نظام تقني متكامل يساهم في التغلب على التحديات الاجتماعية في الإمارة. وتسعى هيئة معاً إلى جانب توفير التمويل المباشر لبرامج الدعم الاجتماعي ذات التأثير طويل الأمد، لتمكين القطاع الثالث في أبوظبي الذي يعتبر هدفًا استراتيجياً مهماً من أهداف الهيئة، والذي يساهم صندوق الاستثمار الاجتماعي في معالجته، حيث يمثل القطاع الثالث الذي يشمل المنشآت الأهلية والشركات غير الربحية، والمؤسسات الاجتماعية التي تعمل جنباً إلى جنب، ركيزة لسد الفجوات التي يمكن أن تنشأ في تنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويعمل القطاع الثالث وفق استراتيجية هادفة لاستقطاب الخبرات لمعالجة التحديات الاجتماعية، وفقاً للأولويات المحددة بشكل مباشر. ومن خلال المنصة ، تعمل «معاً» على إنشاء آلية تمويل مستدامة تربط الشركاء في القطاعات الحكومية للإمارة ومجتمع الأعمال مع مؤسسات ومجموعات اجتماعية متخصصة تقدم برامج اجتماعية وخدمات قادرة على إحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، وقابل للقياس يعود بالنفع على مجتمع الإمارة.