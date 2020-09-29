«قضاء أبوظبي» تحصل على اعتماد السلامة والصحة المهنية

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت دائرة القضاء في أبوظبي، على شهادة اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية حتى شهر أكتوبر من العام 2022، والتي تصدر من مركز أبوظبي للصحة العامة، بعد استيفاء جميع المتطلبات الأساسية للنظام والتأكد من الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة في مجال السلامة المهنية.

وتُمنح شهادة اعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية للجهة التي تطبق متطلبات الجودة في هذا المجال، بما يضمن سلامة الموظفين والمراجعين، إذ يتولى مركز أبوظبي للصحة العامة التدقيق على المستندات المتعلقة بالإجراءات المطبقة من قبل المفتشين المعتمدين، ومدى الالتزام بالمحافظة على متطلبات البيئة والصحة والسلامة، إضافة إلى التزام الشركاء من المقاولين والموردين ومزودي الخدمة بتلك المتطلبات.

وأسهمت التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدائرة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في الحصول على الشهادة.