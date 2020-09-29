«قمر الحصاد» أول أكتوبر

خلفان النقبي (أبوظبي)

قال إبراهيم الجروان عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: إن قمر الحصاد يرتبط بموعد الاعتدال الخريفي (23 /‏‏‏‏‏‏ 22 سبتمبر)، حيث يكون البدر أقرب إلى الاعتدال وهو الذي يطلق عليه اسم قمر الحصاد «Harvest Moon»، ولهذا، فهو يمكن أن يقع إما في سبتمبر، أو أكتوبر، (بين 8 سبتمبر إلى 6 أكتوبر)، اعتماداً على الدورة القمرية مع التقويم، حيث إن قمر الحصاد سيكون في يوم الخميس 1 أكتوبر 2020، حيث يكتمل القمر البدر.

وأوضح أنه وفي أمسية قمر الحصاد يأتي طلوع القمر بعد غروب الشمس بوقت قصير، وينتج عن هذا وفرة من ضوء القمر الساطع في وقت مبكر من المساء، والذي كان بمثابة المساعد الرئيسي للمزارعين وطواقم الحصاد من حصاد محاصيلهم المزروعة في الصيف، ولهذا يطلق عليه «قمر الحصاد». وبين الجروان أن مهرجان الحصاد حدث يستمر لمدة أسبوع، ويحدث عادةً في سبتمبر أو أكتوبر، بالقرب من تاريخ مهرجان منتصف الخريف القمري، الذي يتوافق مع اكتمال البدر الأقرب إلى موعد الاعتدال الخريفي. حيث يتم الاحتفال بهذا الحدث على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، في أوروبا وأميركا الشمالية كقمر الحصاد، والدول الآسيوية مثل الصين وكوريا واليابان كمهرجان الحصاد، أو قمر الخريف. ويعتبر قمر الحصاد أحد أشهر أقمار السنة التي تطلق عليها مسميات تظل على الموسم، وفقاً للموروث القديم لدى مزارعي أوروبا وأميركا الشمالية، فإن قمر الحصاد يضيء بشكل مستمر طوال الليل، ويسمح للمزارعين بالعمل على حصاد محاصيلهم حتى وقت متأخر من الليل. وأضاف الجروان، أن أكثر الأسماء للقمر البدر، الموروثة لدى المزارعين في أوروبا وأميركا الشمالية عند اكتمال بدر سبتمبر، هو قمر الذرة/‏‏‏‏‏‏ قمر الشعير، واكتمال شهر نوفمبر هو قمر الصيادين، واكتمال بدر شهر ديسمبر هو قمر البرد، ويطلق عليه كذلك قمر الليل الطويل، حيث يتزامن مع أطول ليالي العام في النصف الشمالي من الأرض. كما أن في الجزيرة العربية يتزامن بدر الحصاد مع موسم الصرام أو الجداد، وهو قطع العذوق المحملة بالتمر من النخيل في آخر موسمه.