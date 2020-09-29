بلحيف: حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية

دبي(الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة الاجتماع الثالث لمجلس الإمارات للتغير المناخي لهذا العام -والذي عقد افتراضياً- بصفته رئيساً للمجلس.

وأكد معاليه، خلال اجتماعه الأول مع أعضاء المجلس، أن الوزارة تحرص عبر رئاستها للمجلس على عقد اجتماعات دورية لتعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع كافة حكومية وخاصة لتحقيق توجهات الدولة، ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وأضاف أن النقاشات التي يتم طرحها خلال الاجتماعات تستهدف توظيف أحدث التجارب والتقنيات العالمية لتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات.

وضمن جدول الأعمال استعرضت الوزارة مستجدات إعداد تقرير تطور الالتزام بالمساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات بموجب التزامها باتفاق باريس للمناخ، والذي من المنتظر أن يتم رفعه إلى الأمم المتحدة قبل انعقاد مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP26. كما اطلع أعضاء المجلس على مشروع المنصة الإلكترونية الوطنية لرصد جودة الهواء في دولة الإمارات التي تم إطلاقها مؤخراً، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة.