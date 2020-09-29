تفاهم لتوظيف أصحاب الهمم في الزراعة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع شركة «إيليت أجرو الإمارات» لدمج أصحاب الهِمم منتسبي المؤسسّة في سوق العمل بالمجال الزراعي من خلال مبادرة «فرصتي».

وقع المذكرة عن بعد، من المؤسسة عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، وعن الشركة ظافر راشد القاسمي المدير العام لشركة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت عبر تنقيات الاتصال المرئي عن بُعد، عدد من قيادات مؤسسة زايد العليا.

وأكد الحميدان أن المؤسسة بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، تسعى لفتح آفاق جديدة ومد جسور التعاون والتواصل مع كافة القطاعات لدمج منتسبيها أصحاب الهمم في المجتمع، مشيراً إلى أن المذكرة ستتيح للمؤسسّة الاستفادة من الخبرات العريقة في إيليت أجرو بمراكز التأهيل الزراعي والمهني بالمؤسسة، كما ستشجع على تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالبحث والتطوير في صناعة المنتجات الزراعية، وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في قطاع المنتجات الزراعية.

وقال ظافر القاسمي: «نفخر بشراكاتنا الرائدة لتحسين نوعية وجودة الحياة للمجتمع بشكل عام وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم بشكل خاص، ومنحهم الخبرات والمهارات اللازمة لإدماجهم في قطاع العمل، وإرساء بيئة مهنية آمنة لهم في المجال الزراعي، وتوفير الفرص المناسبة لهم للارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم وترسيخ دورهم كأفرادٍ فاعلين ومنتجين في المجتمع».

جولة

تحدث ناصر محمد الأحبابي، رئيس قسم التأهيل الزراعي بمركز زايد للتأهيل الزراعي بمؤسسة زايد عن تنظيم زيارة لأسر وأولياء أمور الطلاب أصحاب الهمم المرشحين للالتحاق بالبرنامج التدريبي إلى مزرعة الفوعة التابعة لشركة «أيليت أجرو»، للاطلاع على المزرعة وأماكن تدريب الطلاب، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وضوابط الأمن والسلامة من أجل سلامة وصحة أبنائهم، وذلك قبل التوقيع على مذكرة التفاهم. وعبر أولياء الأمور عن شكرهم لكافة المسؤولين وكوادر «زايد العليا» على ما يقدمونه من مبادرات متميزة، ومجهودات.