«أبوظبي للسلامة الغذائية» تؤكد على استدامة إنتاج الغذاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دورها المحوري في استدامة منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة سلسلة الإنتاج، وتقليل الفاقد والهدر من المنتجات الغذائية، من خلال الدورات التدريبية للعاملين في المنشآت الغذائية والقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإرشادية والتوعوية للمستهلكين، وحثهم على ضرورة اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة، وترشيد الاستهلاك للحفاظ على الغذاء، وتقليل الهدر وضمان استدامة الأمن الغذائي.

وقالت الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالفاقد والمهدر من الأغذية، والذي يصادف يوم 29 سبتمبر من كل عام: إن تشريعات السلامة الغذائية تعد واحدة من أهم ركائز استراتيجيات الحد من فقد وهدر الغذاء الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، حيث تساعد الممارسات السليمة في التعامل مع الغذاء في الحد من تلف الغذاء باعتباره أحد أهم الأسباب المؤدية إلى فقد وهدر الغذاء خلال مراحل السلسة الغذائية.