«كورونا» يؤخر عودة طلاب مدينة نيويورك إلى المدارس

استقبلت المدارس الابتدائية في مدينة نيويورك الطلبة العائدين إلى الفصول الدراسية اليوم الثلاثاء، بينما بدأت العديد من أنظمة المدارس الكبرى الأخرى في الولايات المتحدة العام الدراسي عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن المقرر أيضاً أن يبدأ طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الأكبر سناً التعلم شخصياً في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في مدينة نيويورك، التي تضم أكبر منظومة للمدارس العامة في البلاد.

وقال عمدة المدينة بيل دي بلاسيو إنها «لحظة مهمة» للمدينة.

وقال لقناة «إن واي 1» المحلية أمس الاثنين «يمكن أن يعود ما يصل إلى نصف مليون طفل إلى المدرسة خلال الأسبوع الجاري».

وكان دي بلاسيو قد تسبب في حدوث ارتباك من خلال تأخير بدء التعليم الشخصي المباشر مرتين بسبب نقص الموظفين ومشكلات أجهزة التنفس، فضلاً عن مخاوف أخرى.

وسيعود معظم الطلاب، الذين بدأوا العام الدراسي عن بعد الأسبوع الماضي، إلى الفصول الدراسية للمرة الأولى منذ أن أجبرت الجائحة المدارس على الإغلاق في مارس.

وسيشهد نموذج التعلم المختلط تقسيم الطلبة لوقتهم بين التعلم الشخصي والتعلم عبر الإنترنت.



