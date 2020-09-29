حاكم الشارقة يعزي في وفاة أمير الكويت

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أعرب خلالها عن خالص مواساته في الفقيد، راجياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة.



