محمد بن زايد ينعى رجل الحكمة والتسامح والسلام صباح الأحمد الصباح

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله الوالد والقائد العربي الكبير الشيخ صباح الأحمد.. رجل الحكمة والتسامح والسلام، أحد الرواد الكبار في العمل الخليجي المشترك.. ستظل مواقفه التاريخية المخلصة في خدمة وطنه وأمته والإنسانية، خالدة في ذاكرة الأجيال.. خالص عزائنا ومواساتنا إلى آل الصباح الكرام والشعب الكويتي الشقيق».



