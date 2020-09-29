محمد بن راشد ينعى أمير الإنسانية صباح الأحمد الصباح

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الثلاثاء، المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «رحم الله أب الكويت الحاني..وقلب الخليج النابض..وأمير الإنسانية النبيل الشيخ صباح الأحمد الصباح.. حط رحاله عند رب رحيم كريم عظيم بعد أن خدم وقدّم وأكرم شعبه.. تعازينا لإخوتنا وأحبابنا شعب الكويت..ولكافة الشعوب العربية والإسلامية المحبة لأمير الإنسانية.. إنا لله وإنا إليه راجعون».