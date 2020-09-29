بلدية أبوظبي تنظم مبادرة «الوقاية أولاً» لتوعية زوار حدائق وشواطئ أبوظبي بـ«كورونا»

نظمت بلدية مدينة أبوظبي مبادرة بعنوان «الوقاية أولاً»، لتوعية زوار ومرتادي الحدائق والشواطئ في أبوظبي بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع فريق ياس التطوعي، وذلك ضمن جهود البلدية المتواصلة للحد من تفشي الفيروس.

وتضمنت المبادرة توزيع الكمامات على الجمهور زوار الحدائق والشواطئ، وتوعيتهم بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثل التباعد الجسدي، وترك مسافات أمان بين الأشخاص لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، مع ضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وتجنب التجمعات للحفاظ على سلامتهم وصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.



