الإمارات تؤكد تضامنها مع السعودية وتشيد بضبطها خلية إرهابية

أعربت دولة الإمارات عن استنكارها وإدانتها لمحاولة خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، تنفيذ عمليات تخريبية في المملكة العربية السعودية.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، بيقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية، مجددة موقفها الثابت وتضامنها مع المملكة في التصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، وتأييدها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.