المحطة الأرضية بأميركية رأس الخيمة تستقبل بنجاح أول إشارة مفتوحة من «مزن سات»

استقلبت المحطة الأرضية للجامعة الأميركية في رأس الخيمة والمخصصة لتتبع القمر الصناعي «مزن سات» أول إشارة من القمر الصناعي، الذي تم إطلاقه بنجاح مساء أمس من روسيا.

وتقع المحطة في حرم الجامعة وتم إنشاؤها من قبل طلاب الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، من أجل تتبع القمر واستقبال البيانات منه وإرسال الأوامر، بالإضافة إلى الاتصال بالأقمار الصناعية الأخرى في المدار، حيث نجحت في استقبال أول إشارة من «مزن سات» أثناء مروره بأجواء دولة الإمارات في تمام الساعة الواحدة و41 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وعبر الدكتور عبدالحليم جلاد، المشرف على مشروع «مزن سات» في أميركية رأس الخيمة، عن بالغ السرور بنجاح التقاط الإشارة الأولى من القمر أثناء مروره بأجواء الدولة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث تؤكد أولى المعطيات أن القمر يتواجد في ظروف جيدة كما أن البطاريات مشحونة بشكل جيد، وقال: في المقابل نجحنا في إرسال إشارة التقطها القمر بنجاح، وهذا مؤشر مشجع ويدل على أن القمر ماض بثبات في مهمته.

وأضاف الدكتور جلاد، أن مرور القمر اليوم في أجواء الدولة كان مروراً ناجحاً، ونتطلع لمروره غداً مساء، من أجل التقاط المزيد من المعلومات، والمضي قدماً في المرحلة المقبلة والأهم المتعلقة بالبدء بالدوران واستقراره في المدار.

جدير بالذكر أن قمر «مزن سات» تم إطلاقه بنجاح مساء أمس من روسيا على متن الصاروخ «سويوز2»، وسيدور القمر حول الأرض في مدار ارتفاعه 565 كيلومتراً في مهمة من المتوقع أن تستمر لثلاث سنوات، سيقوم خلالها مختبر الفضاء في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة بجمع البيانات المرسلة من القمر الاصطناعي وتحليلها، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء راعية المشروع والمحطة الأرضية الأخرى بجامعة خليفة.



