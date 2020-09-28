الإمارات ترأس اجتماع «الخدمة المدنية الخليجية»

الرياض (وام)

عقد وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 17، برئاسة الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات رئيس الدورة الحالية، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

ورفع الوزراء في مستهل الاجتماع - الذي عقد أمس افتراضياً - أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على دعمهم المتواصل وتوجيهاتهم ورؤاهم الحكيمة واهتمامهم بقطاع الموارد البشرية بدول المجلس.

ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها، قرارات المجلس الأعلى الموقر المتعلقة بالخدمة المدنية، وتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

كما تطرق الاجتماع للخطة الاستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون والخطة التشغيلية لها، والمواضيع والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تختص بالعمل الخليجي المشترك في مجال الخدمة المدنية والتنمية الإدارية والموارد البشرية بدول مجلس التعاون.