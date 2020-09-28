محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها.

واستعرض الجانبان، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حولها.