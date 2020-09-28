إشادة بحرينية بـ«حكماء المسلمين»

المنامة (وام)

أعرب الشيخ عبدالرحمن آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين، عضو مجلس حكماء المسلمين، عن تقديره الكبير لدور الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين في دعم قيم التسامح والحوار، مؤكداً أن مجلس حكماء المسلمين برئاسة الدكتور الطيب يعد أحد أهم مؤسسات صناعة السلام العالمي.

جاء ذلك خلاله استقباله المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوّة الإنسانية، مستشار رئيس مجلس حكماء المسلمين.

بدوره أكد المستشار محمد عبدالسلام أن اختيار الشيخ عبدالرحمن آل خليفة عضواً لمجلس حكماء المسلمين يدلل على مكانة مملكة البحرين في تجذير مفهوم الإسلام الوسطي السمح، ويعبر عن تقدير المجلس لدور صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين في دعم مسيرة الأخوة الإنسانية. وبحث الجانبان خلال اللقاء الملفات المشتركة، وكيفية تعزيز التعاون في تطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، من خلال مبادرات واعدة، بما يعود بالسلام والاستقرار على الشعوب والمجتمعات.