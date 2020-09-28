إخلاء فوري لمنطقة «القادسية» من العزاب والعمال

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإخلاء منطقة القادسية من العزّاب والعمّال والمخالفين الذين يقيمون في مناطق مخصصة للعائلات، باشرت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بإشعار القاطنين من العمال والعزاب بإخلاء المنطقة فوراً. وقامت البلدية، صباح أمس، بحضور ثابت الطريفي مديرها العام، واللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وممثلين عن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ومساعدي مدير عام البلدية، ولفيف من المسؤولين، بجولة في منطقة القادسية للوقوف على سير أعمال الإخلاء، والاستماع لملاحظات السيدة صاحبة الملاحظة في برنامج الخط المباشر حول وجود عمّال يقيمون في المنطقة، وهي غير مخصصة لهم، والالتقاء بمجموعة من العائلات القاطنة في ذات المنطقة للاستماع لملاحظاتها واستفساراتها.

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية بدأت منذ أمس التنفيذ الفوري لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وشكلت فرق عمل لعمل مسح كامل للمنطقة، وحصر أعداد المساكن المخالفة والتي يقطنها عمّال وعزّاب، حيث أشعرت أكثر من 60 مسكناً بضرورة الإخلاء الفوري خلال مدة محددة وقصيرة، كما قامت بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بقطع الخدمات عن المساكن التي يوجد بها تجاوزات من قبل قاطنيها، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة لغاية الانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل ممن لا يسمح لهم بالسكن بها. ونوّه الطريفي إلى أن البلدية قامت بتشكيل فريق عمل من قطاع الهندسة والمباني للوقوف على السلامة الإنشائية للمباني، ورصد أية تجاوزات سكنية أو تقسيمات هندسية مخالفة، مشيراً إلى أن البلدية قامت بتسليم الملاك أو المستأجرين المباشرين إشعارات بالمراجعة ومخالفتهم، نظراً لتأجير المساكن بالباطن بصورة مخالفة للأنظمة والقوانين.