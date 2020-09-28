«كشافة الشارقة» تدعم متضرري فيضانات السودان

الشارقة (وام)

سلمت مفوضية كشافة الشارقة بمقرها في البديع، أمس، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دعماً عينياً مقدماً لإغاثة متضرري الفيضانات والسيول بالسودان الشقيق. حضر تسليم الدعم، ناصر عبيد الشامسي، رئيس مفوضية كشافة الشارقة، واللواء عبدالله سعيد السويدي، نائب رئيس المفوضية، ومحمد عبد الرحمن الحمادي، مسؤول المواد العينية بالهلال الذي تقدم نيابة عن عبدالله المهيري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في إمارة الشارقة، بالشكر والتقدير للمسؤولين بالمفوضية على جهودهم المتميزة، وتعاونهم الدائم مع «الهلال» للإسهام في الأعمال الخيرية والإنسانية، ومجالات الإغاثة كافة.

من جانبهم، ثمّن مسؤولو مفوضية كشافة الشارقة، التعاون المشترك مع الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدين تواصل العطاء والتعاون في جميع مجالات العمل الإنساني والخدمة المجتمعية.