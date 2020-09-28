هزاع بن زايد: إنجاز جديد للدولة وشبابها

أبوظبي (الاتحاد)

بارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولجميع العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي، الإطلاق الناجح للقمر الصناعي «مزن سات».

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لرئيس الدولة ونائبه والشيخ محمد بن زايد، ولجميع العاملين في قطاع الفضاء الإماراتي، الإطلاق الناجح للقمر الصناعي الإماراتي «مزن سات» على متن الصاروخ الروسي «سويوز»، إنجاز جديد للدولة وشبابها في مجال الفضاء ومهمة علمية وبيئية جديدة تكلل بالنجاح، وترسخ رصيد الدولة في قطاع الفضاء».