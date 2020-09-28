إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الجهات الصحية الاتحادية والمحلية، أمس، عن إطلاق حملتها السنوية الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية، تحت شعار «حصّن نفسك.. احم مجتمعك»، لرفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكدت الجهات الصحية أهمية هذه الحملة هذا العام؛ لأنها تتزامن مع انتشار جائحة «كوفيد-19»، مشيرة إلى أن الحملة مستمرة حتى نهاية يناير 2021، كاشفة أن الحملة هذا العام تستهدف توفير التطعيم على أوسع مدى لتحقيق التغطية الشاملة، مع التأكيد على جاهزية المراكز الصحية لاستقبال الراغبين بأخذ التطعيم وفق أقصى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأعلنت هذه الجهات، في مؤتمر صحفي أمس بدبي، أنه سيتم هذا العام توفير اللقاح الرباعي للتطعيم ضد الإنفلونزا، بدلاً من اللقاح الثلاثي المستخدم خلال السنوات الماضية، حيث يقي اللقاح الجديد من أكثر 4 سلالات انتشار من فيروس الإنفلونزا.

ودعوا إلى التبكير في أخذ التطعيم المضاد للإنفلونزا، حتى يأخذ الجسم فترة توليد المناعة الكافية، مما يجعل الجسم مستعداً لمقاومة أي إصابة محتملة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أنها وفرت 200 ألف تطعيم للإنفلونزا الموسمية، وهو 4 أضعاف التطعيمات التي تم توفيرها في العام الماضي، مشيرة إلى أنه سيتم توفير التطعيم مجاناً للمواطنين و5 فئات من المقيمين، بينما المقيمون الذين يحملون بطاقات صحية صادرة من الوزارة، سيتم توفير اللقاح لهم بسعر رمزي قدره 50 درهماً فقط.

كما أعلنت الوزارة، عن تنظيم حملة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتوفير التطعيم مجاناً للمدرسين من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تنظيم حملات للتوعية، أو التطعيم في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، وسيكون التطعيم المقدم أيضاً مجاناً.

فيما أكدت شركة الخدمات الصحية «صحة» ومركز أبوظبي للصحة العامة، توفير اللقاح مجاناً للمواطنين والمقيمين في المنشآت الصحية الحكومية، فيما يتم الحصول عليه بالمنشآت الصحية الخاصة بالإمارة، حسب الباقات التأمينية لدى الأشخاص الحاملين لها.

فيما أوضحت هيئة الصحة بدبي، أن التطعيم سيكون مجاناً للمواطنين وبعض الفئات من المقيمين الذين يصنفون على أنهم أكثر عرضة لإصابة، بينما سيكون بسعر رمزي للآخرين، مشيرة إلى تقديم خدمات تطعيم منزلية ضد الإنفلونزا الموسمية، مع اتباع إجراءات احترازية ووقائية من فيروس «كورونا» المستجد.

وتستهدف الحملة الوطنية لموسم الإنفلونزا الموسمية، توعية العاملين الصحيين ورفع كفاءتهم، من خلال محاضرات علمية وتدريبية على أهم الأساليب الحديثة للوقاية.

تغطية شاملة

وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، أن الحملة الوطنية للتوعية بالإنفلونزا الموسمية تعد من أهم الأحداث التي تحرص الوزارة على تنظيمها سنوياً، لأن من أولويات استراتيجية الوزارة هو تطوير النظام الصحي، وتوفير تغطية صحية شاملة لوقاية المجتمع بدولة الإمارات من الأمراض المعدية وخاصة الإنفلونزا.

وأكد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشارها، لتقليل عبء المرض الصحي والاقتصادي، فضلاً عن أن رفع الوعي بمسببات المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه، يعد ركيزة أساسية لمنع انتشاره والإصابة به.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت الحملة هذا العام مبكراً، بسبب تزامنها مع انتشار «كوفيد-19»، لذا حرصت على أن تكون برامجها التوعية الأكثر انتشاراً وتنوعاً، للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين، لضمان أخذ اللقاح قبل بدء موسم الإنفلونزا الموسمية.

تسهيل التطعيم

من جهته، قال الدكتور أنور سلام، المدير الطبي التنفيذي في شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، الذي شارك في المؤتمر عن بعد: إن «الحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية يعد من أولويات شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، لتقليل أعداد الحالات التي تتعرض لمضاعفات الأنفلونزا بشكل سنوي، من خلال توفير التطعيم في جميع مراكز الخدمات العلاجية الخارجية والمستشفيات».

وأضاف:«كما أننا بصدد تنظيم حملات توعوية لتسهيل الوصول للتطعيم والتوعية بأهميته».

مأمونية اللقاح

وأكدت الدكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، اهتمام هيئة الصحة بدبي لتحقيق الأمن الصحي لأفراد المجتمع، من خلال تعزيز جهود الوقاية من الأمراض المختلفة، بما فيها الإنفلونزا الموسمية، كما أكدت أهمية ومأمونية لقاح الإنفلونزا ودوره الفاعل في الحد من المرض ومضاعفاته السلبية، وخاصة للفئات الأكثر عرض لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا.