«الشارقة الخيرية» تحتفي بإجراء 1174 عملية قلب للأطفال حول العالم منذ 2009

الشارقة (الاتحاد)

أجرت حملة «القلوب الصغيرة» التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية قرابة 1174 عملية ما بين عمليات القسطرة والقلب المفتوح منذ انطلاق الحملة 2009 وفق التقرير الذي أصدرته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 من شهر سبتمبر من كل عام.

وتعنى حملة «القلوب الصغيرة» بتوفير الرعاية الطبية للأطفال مرضى القلب، وتعتبر من أهم الحملات الطبية التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية بشكل مستمر منذ أكثر من عشر سنوات، وتسيّر الجمعية حملات منظمة تتكون من طاقم طبي متكامل برئاسة الدكتور أحمد الكمالي، رئيس الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة، إلى البلدان التي تشملها أعمال ومشاريع الجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذ لجمعية الشارقة الخيرية، إنه، وفي إطار مساعي الجمعية لتنفيذ رؤيتها الهادفة إلى التركيز على الأعمال التي تلمس احتياجات الإنسان الضرورية بشكل مباشر، وعلى رأسها الصحة والتعليم، تم إطلاق حملة (القلوب الصغيرة) التي تستهدف توفير رعاية للأطفال المصابين بأمراض قلبية، ويحتاجون لإجراء جراحة عاجلة بالقلب، إذ تقوم الجمعية بتسيير الحملات الطبية التي يتوافر بها فريق طبي متكامل ليقوم بإجراء العمليات الجراحية للأطفال والتكفل بتكاليف الحملة كافة من تبرعات المحسنين، مشيراً إلى أن هذا المشروع يقوم بعمل جليل من خلال تسخير تبرعات المحسنين، فيما يدخل البهجة إلى نفوس الفئات المستحقة وذويهم. وتابع أن الجمعية خلال العام الجاري ساعدت داخل الدولة نحو 145 حالة في دفع تكاليف عمليات عدد من مرضى القلب كالقسطرة والقلب المفتوح، إلى جانب المساهمة بالمبالغ المتبقية لعدد من الحالات المتعسرة وتوفير الأدوية للحالات المسجلين بكشوف الجمعية التي تحتاج لها بشكل دوري، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل من ساهم، وتبرع لهذا المشروع الجليل، وهذه الحملة المؤثرة في حياة الكثيرين.