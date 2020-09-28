6 ملايين درهم لعلاج المرضى من «بيت الخير»

دبي (وام)

أنفقت جمعية بيت الخير ما يزيد على 6 ملايين درهم على علاج المرضى حتى نهاية سبتمبر 2020 ضمن مشروع «علاج» أحد أهم المبادرات المجتمعية، التي أطلقتها الجمعية لمساعدة المرضى المقيمين والأقل دخلاً، ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي مرضهم أو عملياتهم الجراحية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع، خلال نفس الفترة ما يزيد على 446 مريضاً محتاجاً.

وأكد عابدين طاهر العوضي، مدير عام «بيت الخير»، أن الجمعية بدأت هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، وهو ينمو بشكل متزايد وبشكل خاص هذا العام بسبب جائحة كورونا، ومع إطلاق أكثر من منصة إعلامية لدعم المشروع، وبشكل خاص برنامج زايد الخير، الذي أطلقته الجمعية على إذاعة الأولى بالتعاون والتناوب مع جمعية دبي الخيرية ويبث كل يوم خميس من الرابعة وحتى السادسة مساء.