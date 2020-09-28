بدء استخدام الإبر الجافة في العلاج الطبيعي بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

بدأ مستشفى مدينة زايد التابع لإدارة مستشفيات الظفرة إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في استخدام الإبر الجافة في قسم العلاج الطبيعي داخل المستشفى مما يساهم في توفير خدمة علاجية وطبية وجديدة تخفف عن مرضى سكان مدن منطقة الظفرة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وليوا والمرفأ وتلبي احتياجات شريحة من المرضى الذين يعانون من آلام العضلات وتشنجاتها.

وأوضح سعيد ثاني المزروعي مدير مستشفى مدينة زايد أن توفير خدمة العلاج بالإبر الجافة يأتي في إطار جهود إدارة مستشفيات الظفرة لتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة داخل مستشفى مدينة زايد لسكان منطقة الظفرة كونها المستشفى المرجعي الرئيسي لجميع مدن منطقة الظفرة.

وأشار المزروعي إلى أن مستشفى مدينة زايد حريص على توفير كافة الخدمات العلاجية التي تلبي احتياجات سكان منطقة الظفرة في مدينة زايد وغياثي والسلع والمرفأ وليوا وجزيرة دلما من خلال توفير التخصصات العلاجية والأجهزة الطبية الحديثة التي يحتاج إليها السكان.

والإبر الجافة هي طريقة علاجية ناجحة جداً تستخدم فيها إبر رفيعة للغاية من دون أية أدوية (إبر جافة) وتستهدف علاج الألم والخلل الوظيفي الناجم عن مشاكل العضلات، ومساعدة الجسم في معالجة التشنجات العضلية الشديدة من خلال نقاط إثارة في العضلات (تأثيرات في اللفائف العضلي) ولا تستخدم الإبرة الجافة كعلاج منفرد بل يتم استخدامه جنبًا إلى جنب مع خيارات العلاج الأخرى مثل العلاج اليدوي والتمارين وأدوات أخرى للعلاج كما يتم تنفيذ خطة علاجية مخصصة لكل مريض وفقًا للتشخيص المحدد ومجال الشكوى المحدد.

وتتميز الإبر الجافة بالعديد من الفوائد الطبية منها تخفيف الآلام و تحسين نطاق الحركة للمفصل وتحسين وظيفة العضلة وتحسين تنشيط العضلات وغيرها من الفوائد الأخرى حيث تستخدم الإبر الجافة، والتي تكون خالية من أي مواد كيميائية لتخترق جلد المريض وصولاً لتلك النقاط والعمل على إخمادها حيث توجد أطوال مختلفة للأبر المُستخدمة ويتم تحديد الطول المناسب من قِبل الاختصاصي وفقاً للعضلة المستهدفة وحجم المريض.

ينتج من هذا العلاج رجفة عضلية وهي غير إرادية تكون بسبب إشارة عصبية من الحبل الشوكي، وهذا يدل على نجاح العلاج وأن موقع الإبرة صحيح مما يحفز المركبات الكيميائية العضوية في الجسم التي لها دور رئيسي في تخفيف الألم. يحتاج اختصاصي العلاج الطبيعي والإبر الجافة إلى تدريب خاص على هذه التقنية لتجنب الأضرار الجانبية من آلام وكدمات، وأن يصيب العقد العضلية بشكل سريع ودقيق.