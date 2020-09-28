وزيرة الصحة المصرية تتطوع في تجارب لقاح «كوفيد- 19»

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

في ثاني مشاركة لوزير صحة عربي في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد بعد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أعلنت وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد مشاركتها في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، وذلك ضمن مبادرة «لأجل الإنسانية» في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.

وقال الدكتور خالد مجاهد المستشار الإعلامي للوزيرة والمتحدث باسم الوزارة : إن مصر تشارك مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها «لأجل الإنسانية».

وأضاف لـ«الاتحاد» أن التجارب تتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من الإمارات والبحرين والأردن ومصر، مشيراً إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراؤها على حوالي 40 ألف متطوع حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، لافتةً إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.