662 جولة تفتيشية على 220 مدرسة في أبوظبي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

نفذت دائرة التعليم والمعرفة 662 جولة تفتيشية على 220 مدرسة في أبوظبي، في إطار حرصها على حماية المجتمع المدرسي في الإمارة.

وكثفت الدائرة حملاتها التفتيشية على المدارس لضمان التزامها بالإجراءات الوقائية التي نصت عليها سياسات وإرشادات إعادة فتح المدارس، وذلك مع عودة طلبة الحلقة الأولى في بداية العام، وعودة طلبة الحلقة الثالثة الذين يحضّرون للاختبارات التي تؤهلهم لدخول الجامعات، بدءاً من يوم الأحد الماضي إلى مقاعد الدراسة، والتي لموجبها خضع طلبة المرحلة الثالثة الذين يتجاوز عمرهم 12 عاماً لفحص قبل العودة إلى مقاعد الدراسة.

ووفقاً لدائرة التعليم والمعرفة ينظم فريق الامتثال التابع للدائرة زيارات تفتيش دورية وزيارات مفاجئة غير معلنة للمدارس، إلى جانب التحديثات اليومية التي يرفعها ضباط الامتثال في كل مدرسة. وشملت الجولات التفتيشية 439 جولة في مدينة أبوظبي، و199 زيارة على مدارس منطقة العين، و24 زيارة على مدارس منطقة الظفرة.

مخالفة المدارس غير الملتزمة

حددت الدائرة قائمة بالمخالفات ومن بينها في حال عدم اكتمال الوثائق يتم توجيه تنبيه، وتصل المخالفة إلى 20 ألف درهم، وفي حالة عدم تطبيق الإجراءات على النحو الصحيح، تتراوح الغرامات بين 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، وعند وجود مخاطر مرتبطة بالصحة والسلامة، تتراوح الغرامة بين 50 ألف درهم إلى إلى 100,000 درهم، وتحويل المدرسة لنظام التعليم عن بُعد، وإتاحة الخيار، أمام أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى. وفي حال تجاهل التوجيهات والدليل الإرشادي، 250,000 درهم، وتحويل المدرسة لنظام التعليم عن بُعد، وإتاحة الخيار أمام أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى مدرسة أخرى. شددت دائرة التعليم والمعرفة على أهمية الدور الذي يلعبه أولياء الأمور في حماية أبنائهم والمجتمع المدرسي، إذ يمكن للأهالي اتخاذ عدة خطوات لحماية أطفالهم مثل الالتزام بتطبيق قواعد التباعد الجسدي، وحث أطفالهم على غسل اليدين جيداً، بالإضافة لارتداء الكمامات وتجنب التجمعات، عملاً بتوجيهات الجهات الحكومية الصحية المعنية، والابتعاد عن أي أماكن أو مواقف قد تزيد من احتمال انتقال العدوى لهم ولأبنائهم.

وقالت الدائرة، بينما نواصل العمل عن كثب مع جميع المدارس الخاصة في أبوظبي لتوفير بيئة صحية وآمنة للطلبة في المدارس، فإننا نعتمد أيضاً على وعي أولياء الأمور، وتصرفهم بمسؤولية طوال الوقت.