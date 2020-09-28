«الشارقة للتعليم الخاص»: 5460 طالباً في اليوم الأول للعودة التدريجية

الشارقة (وام)

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة عن استقبال المدارس الخاصة لـ 5460 طالباً وطالبة أمس، ضمن خطتها للعام الدراسي 2020/‏‏‏2021 التي تسير وفق برنامج ينتهج نظامي التعليم المباشر والتعليم الهجين.

وصاحب عودة الطلبة إلى مقاعدهم المدرسية تنظيم كبير من قبل المدارس التي حرصت على تطبيق جميع الضوابط الوقائية والاشتراطات الاحترازية التي حددتها الهيئة ضمن دليل إرشادي وزعته على المدارس الخاصة وأولياء الأمور، فيما توافد الطلبة إلى مدارسهم ضمن نقاط عبور محددة، وخضعوا لقياس درجات الحرارة لضمان سلامتهم، وسلامة أقرانهم والكوادر التعليمية والوظيفية العاملة في المدارس.

وقالت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إن الهيئة كانت حريصة على متابعة عودة الطلبة إلى مقاعدهم المدرسية، والتأكد من سير العملية التعليمية في يومها المدرسي الأول بشكل منظم ويسير رغم الزيارات الميدانية التي استبقت هذه العودة، والتأكد من جهوزية جميع المدارس، وذلك لضمان توفير مناخ تعليمي وصحي يليق بمكانة إمارة الشارقة ومركزها الثقافي والعلمي المرموق، ويضمن سلامة جميع أطرف العملية التعليمية.

وأضافت الهاشمي أن المدارس التي استقبلت الطلبة أمس أبدت وعياً وتنظيماً كبيرين، بالإضافة إلى أولياء الأمور الذين ساهموا في تسهيل العملية، من خلال التزامهم بالإجراءات والاشتراطات الوقائية، مؤكدة استمرار العمل لتهيئة بيئة تعليمية صحية مع متابعة التطورات التي تشهدها الساحات التعليمية، وكيفية التعامل مع المستجدات في ظل عدم انتهاء الجائحة.

وأفادت بأنه جرى تدريب ما يقرب من 500 عضو من الفرق التي تم تشكيلها من قبل المدارس للتعامل مع تداعيات الجائحة من حيث كيفية التعامل مع أي حالات مشتبه فيها والإجراءات الواجب اتباعها والجهات التي ينبغي التواصل معها بشكل فوري موضحة أنه يجري حالياً تدريب 500 عضو آخر، من خلال ورش تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية.