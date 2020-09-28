400 «لوحي» من «إعمار الخيرية»

دبي (الاتحاد)

تكفلت مؤسسة إعمار الخيرية بتوفير 400 جهاز لوحي «تابلت» لطلبة المدارس المحتاجين في عدد من إمارات الدولة، بهدف مساعدتهم على الالتحاق بمنظومة (التعلم عن بُعد)، ودعم الطلبة محدودي الدخل في إطار التفاعل المجتمعي وتجاوب المؤسسات الخيرية في القطاع الخاص تحديداً مع حملة «إعانة طالب العلم» التي أطلقها جمعية دار البر بداية شهر سبتمبر الحالي. ودعماً للجهود المبذولة للتخفيف من آثار (كوفيد -19).

وأكد محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لـ «دار البر»، أن مبادرة مؤسسة إعمار الخيرية تندرج في إطار التعاون المتواصل بين الجمعية والمؤسسات الخيرية في القطاع الخاص بالدولة، موضحاً أن المبادرة تشكل نموذجاً في التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلبة، ووضعت الجمعية، قائمة بالطلبة المستحقين من بين الأكثر حاجة، بعد دراسة دقيقة لهذا الغرض.