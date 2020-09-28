مدير عام «الاتحادية للكهرباء والماء» لـ«الاتحاد»: 300 ألف مستخدم للقنوات الذكية

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أعلنت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء عن الارتفاع الملحوظ في أعداد المستخدمين لمختلف القنوات الإلكترونية والأنظمة الذكية، الذي بلغ 300 ألف مستخدم.

وقال محمد محمد صالح، مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لـ«الاتحاد»: إن الهيئة قامت بأتمتة كافة الخدمات ذات الأولوية، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد مستخدمي القنوات الإلكترونيـــة والأنظمـــة الذكية من متعاملي الهيئة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن أعداد مستخدمي الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للهيئة ناهز 300 ألف مستخدم أجروا أكثر من مليوني معاملة متنوعة منذ بداية العام الجاري، لافتاً إلى أن معظم خدمات الهيئة وما يتعلق بها من معاملات، يمكن إجراؤها بالكامل عبر القنوات المذكورة، من دون الحاجة إلى زيارة مراكز سعادة المتعاملين.

وذكر أنه من بين تلك الخدمات طلبات التوصيل الجديدة، وتفعيل الخدمة للمستهلك الجديد، واعتماد المخططات الفنية، واسترداد المبالغ الدائنة وخدمة شهادة خلو الأرض من الخدمات وشهادة براءة الذمة، وكذلك سداد رسوم الاستهلاك، وغيرها من الخدمات.

وقال: إن الهيئة تخطط لأتمتة كافة خدماتها بلا استثناء، وذلك بنسبة 100% خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتكون متاحة أمام كافة المتعاملين، والتي ستختصر بذلك الجهد والوقت.

وأكد صالح أن البنية التحتية القوية والمؤهلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساعدت الهيئة على التوسع في نطاق الاعتماد على القنوات الإلكترونية والأنظمة الذكية في تقديم الخدمة لمتعامليها، وتضم إلى جانب الموقع الإلكتروني للهيئة، وخدمات البريد الإلكتروني لمراكز سعادة المتعاملين، عدداً من التطبيقات.

وأضاف أن تطبيقات الهيئة تشمل: تطبيق الهيئة الذكي (FEWA App.) وتطبيقي (Dubai Now App.) و(NT.Wallet)، فضلاً عن المحادثات الافتراضية المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخدمة التواصل على الواتساب عبر الرقم 3392 800.

وأكد صالــــح التــــزام الهيئـــــة الاتحادية للكهرباء والماء المستمر وسعيها الدائم إلى تطوير خدماتها، وتوسيع نطاق الاعتماد على القنوات الإلكترونية والأنظمة الذكية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في التحول الشامل نحو الخدمات والحلول الذكية، وتسخيرها في تقديم خدمات تتسم بالكفاءة والجودة في مختلف القطاعات الخدمية.