افتتاح مسجدين بـ«الحراي» في خورفكان

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة أمس، في منطقة الحراي بمدينة خورفكان، مسجد أم الفضل، ومسجد أبو العاص بن الربيع، بإجمالي عدد المصلين يقارب الـ 500 مصلٍ ومصلية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للدائرة لترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الاهتمام بتشييد وعمارة المساجد وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والأجواء الإيمانية للقاطنين في إمارة الشارقة، وتشييد المرافق والخدمات، التي من شأنها تعزيز الاستقرار، وتحقيق النهضة العمرانية في كافة ضواحي ومدن الإمارة.

وقد شيد مسجد أم الفضل وفق الطراز المعماري الإسلامي، بقبة دائرية تعلوه ومنارة بارتفاع 18.5 متر، مع وجود المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام، حيث يتسع المسجد لـ 250 مصلياً ومصلية، منها 50 للنساء.

أما مسجد أبو العاص بن الربيع، فيتسع لـ 250 مصلياً ومصلية، منها 50 للنساء، وقد بني على الطراز المعماري الإسلامي، وتعلوه قبة دائرية ومنارة بارتفاع 18.5 متر، وتضم أرض المسجد المرافق الخدمية من دورات المياه والميضأة وسكن للإمام.

ويأتي افتتاح المسجدين حرصاً من الدائرة على مواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة، وما تشهده منطقة الحراي من زيادة سكانية وتطور عمراني ملحوظ، وتسهيلاً على قاطني المنطقة لتمكينهم من أداء العبادات بكل يسر وطمأنينة.