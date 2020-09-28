الطقس اليوم صحو

أبوظبي(وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح غد الأربعاء خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها من 18 - 30 كلم/‏‏س، تصل إلى 40 كلم/‏‏س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند 23:47 والجزر الأول عند الساعة 17:52 والجزر الثاني عند الساعة 06:29.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 08:37 والمد الثاني عند الساعة 20:34 والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 02:49.