300 عبوة مواد تجميلية «غير صالحة للاستهلاك» في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أتلفت دائرة بلدية رأس الخيمة 300 عبوة من مواد تجميلية غير قابلة للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد رصدها خلال حملاتها التفتيشية الميدانية الموجهة إلى عدد من المنشآت في الإمارة خلال ثلاثة أشهر ماضية.

و تمكنت الدائرة ممثلة في إدارة الصحة العامة من إتلاف تلك العبوات الغير قابلة للاستهلاك والعمل على التخلص منها بحسب النظم المتبعة، مع توجيهها المنشآت إلى ضرورة التحقق من المواد المستخدمة المقدمة للمستهلكين لتجنب الحصول على الإنذارات والمخالفات الموجهة بحقهم.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في الدائرة: إن الإدارة تعمل على تكثيف حملاتها وزياراتها الميدانية الموجهة إلى مختلف المنشآت منها صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية للتحقق من تطبيقها مختلف الاشتراطات الصحية والأخرى الاحترازية ودعوتها مواصلة الالتزام وتوجيه الإجراءات بحق الغير متقيد منها.

وأشارت إلى أنه تم بجانب ذلك رصد بعض من المخالفات الصحية الأخرى المتمثلة في استخدام خلطات مختلفة في تلك المراكز، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ورصد بطاقات منتهية الصلاحية للعاملين في المنشآت وغيرها.

وأكدت أن الإدارة ستواصل تنفيذها للحملات الميدانية المختلفة على تلك المنشآت للتحقق من تقيدها التام بمختلف الاشتراطات الصحية، وعدم تهاونها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والعمل نحو تقديم أفضل أنواع الخدمات.