«التغير المناخي» تستطلع آراء الصيادين حول الصيد بالحلاق

سعيد أحمد (أم القيوين)

أجرت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع لجان الصيد وجمعيات الصيادين في مختلف مناطق الدولة، استطلاعاً لآراء الصيادين المواطنين حول تمديد فترة صيد الأسماك السطحية، بوساطة الشباك الحلاق «التحويط» من 1 نوفمبر إلى 30 مايو.

يذكر أن فترة سماح صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق «التحويط» الحالية تبدأ من 1 نوفمبر حتى 30 أبريل، وفقاً للقرار الوزاري رقم 468 لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية، وتم تحديد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك، كما حظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائية أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشـباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.

ووزعت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين متمثلة بلجنة تنظيم الصيد، الاستطلاع على جميع الصيادين في الإمارة، يحتوي على سؤالين هل توافق على تمديد فترة صيد الأسماك بوساطة الحلاق، وما هو رأيهم حول المدة المقترحة.

وأشاد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة، ودورها في حماية البيئة البحرية والثروة السمكية، والحفاظ على مهنة الصيد، من خلال الأنظمة والقوانين التشريعية، التي تواكب المتغيرات الحياتية والعوامل الطبيعية، وتأثيرها على المهنة.

وقال: إنه تم توزيع الاستطلاع على الصيادين من خلال رابط إلكتروني، وكان يوم أمس 27 سبتمبر آخر يوم للمشاركة فيه، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص على إتاحة الفرصة للصيادين المواطنين الاستفادة من مزاولة مهنة الآباء والأجداد، مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية، والحفاظ على المخزون السمكي من الصيد الجائر، مؤكداً أن تمديد موسم الصيد بالشباك، سيراعي في المقام الأول الحفاظ على البيئة البحرية والمخزون السمكي للدولة.