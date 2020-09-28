تصاريح مواقف لأصحاب الهمم عبر «الواتس أب»

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، أن إصدار تصاريح المواقف لأصحاب الهمم أصبح متاحاً تقديمه من المنزل، عبر تقديم الطلب برسالة نصية تتضمن كافة الأوراق المطلوبة، عبر خدمة «الواتس أب».

وأوضح المركز أن المطلوب لإصدار التصريح تقديم صورة من بطاقة أصحاب الهمم، وصورة من الهوية الإماراتية لأصحاب الهمم، بالإضافة إلى صورة من ملكية المركبة، بحد أقصى مركبتين على الرقم 0523068608.

وجاء تقديم هذه الخدمة للتسهيل على أصحاب الهمم في الحصول على التصاريح، دون تحمل عناء الذهاب إلى مركز إسعاد المتعاملين للتقديم أو عبر الموقع الإلكتروني.

وتتيح تصاريح مواقف أصحاب الهمم لهم الوقوف المجاني في كل المواقف الرئيسة والفرعية والخاصة بهم في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من الحرص على تقديم الدعم اللازم لأصحاب الهمم، وتمكينهم من الحصول على خدمات تلبي احتياجاتهم، وتعزز اندماجهم في المجتمع. وأهاب مركز النقل المتكامل بالجمهور الذين لا تنطبق عليهم الشروط، بعدم الوقوف في الأماكن المخصصة لأصحاب الهمم.

وأكد المركز أن دعم وتمكين أصحاب الهمم مسؤولية وطنية، تتطلب تضافر جهود جميع فئات المجتمع لتحقيق الدمج الفعلي لهم، وتمكينهم ليكونوا عناصر فاعلة ومنتجة، تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في جميع مناحي الحياة.