ضبط 573 ألف قرص «كبتاجون» في أبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

ألقت شرطة أبوظبي القبض على عصابة آسيوية مكونة من أربعة أشخاص، حاولت ترويج 573 ألف قرص من مخدر الكبتاجون في عملية أطلق عليها «العيون الساهرة».

وأعلن العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن العملية بدأت بورود معلومات سرية عن وجود تشكيل عصابي يسعى إلى ترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة في مختلف إمارات الدولة، وأن شخصاً واحداً هو من يدير العصابة من خارج الدولة.

وأضاف أن الخطة الأمنية للقبض على العصابة ركزت على إطاحة جميع أفرادها متلبسين بذات التوقيت، منعاً لإفلات بعض أطراف العصابة من العقاب، وتمكنت الخطة من إطاحة التشكيل العصابي، وضبط بعض كميات المخدرات بحوزتهم، إلى جانب باقي الكميات التي أرشد عنها أطراف العصابة، بعدما أقروا بفعلتهم، ومن ثم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وإحالتهم للجهات القضائية.