«اقتصادية دبي» تخالف 18 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من «كوفيد-19»

خالفت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، 18 منشأة متنوعة، فيما وجهت تنبيهاً لـ 12 منشأة أخرى، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد والوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأصدرت فريق التفتيش، خلال جولة رقابية ميدانية، 6 مخالفات لمنشآت في قطاع التجزئة، ومخالفتين لمنشأتين في تجارة الملابس الجاهزة، و4 مخالفات في تجارة الأنسجة والأقمشة، ومخالفة واحدة في كل من: تجارة العطور، وتجارة الهواتف المتحركة، وتجارة الإلكترونيات، وتجارة أجهزة الحاسب الآلي، إلى جانب مخالفتين لصالتي كمال أجسام، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وتوزعت مواقع المنشآت المخالفة، لتشمل عدداً من مراكز التسوق، والمدينة العالمية، والضغاية، وعيال ناصر؛ إذ جاءت أسباب المخالفات، كالتالي: 16 مخالفة بسبب عدم التزام الموظفين والعاملين في المنشآت المخالفة بارتداء الكمامات، ومخالفتان اثنتان بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي.

ووجهت فرق التفتيش تنبيهاً لـ 12 منشأة أخرى، بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب.

ونفذت الفرق يوم أمس، 755 جولة وزيارة رقابية ميدانية، شملت العديد من المناطق في مختلف أنحاء الإمارة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس «كوفيد -19» المستجد، وبلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 725 محلاً.

وتهيب اقتصادية دبي بمختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة المساهمة في تمكين المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية، انطلاقاً من مبدأ «الجميع مسؤول»، وحفاظاً على ما وصلت إليه الإمارة من إعادة دوران عجلة الاقتصاد في مختلف القطاعات، بشكلها الآمن والطبيعي..مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

وتدعو اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.



