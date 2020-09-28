إعفاء المركبات الكهربائية المرخصة في دبي من دفع تعرفة المواقف تلقائياً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن إطلاق مبادرة تُعنى بإعفاء المركبات الكهربائية - المُرخصة من قِبلها في الإمارة من دفع تعرفة المواقف العامة لمدة عامين، بدءاً من أول يوليو الماضي، وذلك في إطار تعزيز استراتيجية دبي للتنقل الأخضر عبر زيادة معدل استخدام هذه النوعية من المركبات.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة سابقة في عام 2018 بتمييز عدد من المواقف الموزعة على أماكن متفرقة بدبي وتخصيصها للمركبات الكهربائية فقط.. موضحة أن هذه المبادرة تدعم العمل على زيادة جودة الهواء والحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز مفهوم الاستدامة إلى جانب تحفيز الجمهور على اقتناء هذه المركبات.

وأوضحت أن 1803 مركبات كهربائية مُرخصة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي سوف تستفيد من هذه المبادرة.. مشيرة إلى أن هذا الإعفاء لا يسري على أي مركبات كهربائية مُرخصة من الإمارات الأخرى بالدولة أو غير مسجلة في دبي، حيث إن آلية التعرف إلى المركبات المستهدفة يكون بشكل تلقائي، من خلال إدخال رقم لوحة المركبة عند التدقيق المروري، من جانب مفتشي رقابة المواقف للتأكد من دفع التعرفة من عدمها، ومن ثمْ يظهر للمفتش المركبة المعفاة من التعرفة عبر الربط التقني بين أنظمة المواقف وأنظمة الترخيص في الهيئة.

وأضافت أن سريان الإعفاء بدأ من شهر يوليو الماضي، مع مراعاة التزام سائقي المركبات بضوابط وشروط المواقف العامة مثل عدم استخدام المواقف المخصصة أو المحجوزة لفئات معينة دون تصريح بذلك.. مؤكدة أنه تماشياً مع استراتيجية دبي الذكية وبما يحقق إسعاد المتعاملين لن يكون هناك أي حاجة لمراجعة الهيئة من قِبل مُلّاك المركبات للحصول على الإعفاء المذكور، حيث إن المركبات المصنفة مرورياً كمركبات كهربائية ستكون معفاة بشكل تلقائي من دفع تعرفة المواقف، بحيث سيتم التعرف إليها بشكل ذكي عبر الأنظمة الذكية المتبعة في عمليات الرقابة والتفتيش على المواقف العامة.



