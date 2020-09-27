محمد بن مكتوم: العمل الإنساني غايتنا في «مدينة المعلومات»

دبي (وام)

قال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس «مدينة المعلومات»: «لطالما كان العمل الإنساني والاجتماعي والصحي محط اهتمامنا في مدينة المعلومات وهدفنا الأول للارتقاء بالمجتمع الإماراتي وتشهد مسيرتنا النبيلة بمساعدة شريكنا الاستراتيجي MTN على نجاح مبادراتنا المتنوعة التي غطت كافة المجالات وأنشطتنا الثقافية والتنموية والصحية الضرورية التي ترتقي بمجتمعنا».

وتحرص «مدينة المعلومات» من خلال مبادرتها المتميزة على إبراز صورتها الإنسانية ودورها في حماية المجتمع والمحافظة على سلامته بشكل عام مع شريكها الاستراتيجي MTN وبدعم من المؤسسات المحلية والعالمية لمواصلة جهودها الإنسانية والاجتماعية لمحاربة جائحة «كوفيد-19»، وتتابع «المدينة» بخبراتها الطويلة في مجال تقديم الفعاليات والمبادرات الاستثنائية مشوارها الإنساني وتجسد أسمى معاني التعاطف والعطاء لتضع إمارة دبي في الصف الأول من حيث خدمة المجتمع والارتقاء بالمستوى الصحي والمعرفي والوعي المجتمعي للتصدي للأمراض والأوبئة.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم: « بالنسبة إلى أحدث أنشطتنا في التصدي لجائحة «كوفيد - 19» عقدنا العزم على تقديم 500 ألف قناع واق وكمامات للوجه بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» وعدد آخر من المؤسسات والهيئات الحكومية والإنسانية العاملة في دولة الإمارات وعدد 100 ألف من المواد المعقمة بالتعاون مع شركة يونيليفر وعدد آخر من الشركات».

وأضاف: «لا شك أن تصدينا لوباء «كوفيد - 19» علمنا أن نكون أكثر إصراراً وقوة لمواجهة كافة التحديات والانتصار عليها وتاريخنا المشرف ومسيرتنا الطويلة يؤكدان على تحقيقنا التميز والمصداقية وفوزنا بثقة جميع القطاعات الخاصة والعامة بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية والجمعيات الخيرية إذ أننا منذ تأسيسنا عام 2005 كرسنا نشاطنا ومهامنا في تقديم مبادرات ومساعدات أساسية للنهضة بالمستوى الفردي والعائلي والمجتمعي بشكل عام وسنتابع مشوارنا لتنفيذ المزيد من المشاريع الاجتماعية والتوعوية والتعليمية والصحية».

وعلى مدى 15 عاماً قدمت «مدينة المعلومات» العديد من المبادرات المجتمعية ومن أهمها مبادرة «سعادة» من عام 2017 حتى 2020 والتي قدمت 1000 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها، ودفع نسبة من الرسوم المدرسية لـ250 طالباً، و1000 لابتوب حديث، ومبادرة «علم طفلاً... ابن أمة» من عام 2012 حتى عام 2016 حيث تم تدريب أكثر من 5 آلاف طالب وتقديم أكثر من 5 آلاف لابتوب هدية للمتدربين.