27 قسطرة لـ«خيرية الشارقة» في السودان

الشارقة (الاتحاد)

أجرت جمعية الشارقة الخيرية 27 عملية قسطرة في السودان ضمن حملة القلوب الصغيرة، المعنية بعلاج آلام وأوجاع الآلاف من الأطفال المرضى بأمراض قلبية، التي تنفذها الجمعية منذ أكثر عشر سنوات في دول عدة. وقد اختتم الفريق الطبي لحملة القلوب الصغيرة التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية هذه المرة في السودان برئاسة الدكتور أحمد الكمالي استشاري قلب الأطفال، رئيس الفريق الطبي للحملة بإجراء 27 عملية قسطرة للحالات المصابة بأمراض قلبية وذلك بمركز القلب بمدينة ود مدني بالسودان وذلك على مدار 4 أيام متواصلة، تزامناً مع اليوم العالمي للقلب الذي يوافق 29 سبتمبر من كل عام.

وقال الدكتور أحمد الكمالي: تم إجراء عمليات قسطرة القلب لـ27 مريضاً ما بين أطفال حديثي الولادة وحتى عمر 16 عاماً، مشيراً إلى أن مكتب جمعية الشارقة الخيرية في جمهورية السودان قام بجهود مشكورة في إجراء كافة الترتيبات المتعلقة بكشوف الحالات المرضية المستحقة بحسب الدراسات التي قام بها المكتب في وقت سابق.