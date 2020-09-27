طلبة «محمد بن راشد للطب» يتطوعون لعلاج الأسنان

دبي (الاتحاد)

تتعاون جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، من أجل توفير خدمات علاج الأسنان المجانية للمرضى، وذلك تحقيقاً لرسالة الجامعة بالنهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات والمنطقة.

وسيقوم طلبة السنة الثالثة من مختلف التخصصات الخمسة، التي تقدمها كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان التابعة لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتوفير خدمات علاج الأسنان في عيادات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الشارقة على مدار السنة الأكاديمية 2020-2021، بإشراف وتوجيه الكادر الأكاديمي والكادر المشارك في الجامعة خارج ساعات التدريس والتدريب الخاصة بهم.

وقال الدكتور زيد هاني بقاعين، عميد كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان: تتمحور منهجيتنا في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، حول توفير بيئة تعليمية فريدة تمنح القدر ذاته من الأهمية لنواحي التعليم النظرية والعملية، كما تأتي مهمة دعم المجتمع في مقدمة أولوياتنا، وتنسجم هذه الجهود مع رسالة الجامعة الرامية إلى النهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات.