سفير غير مقيم للدولة لدى «سان مارينو»

سان مارينو (وام)

قدم عمر عبيد محمد الحصان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، نسخة من أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم للدولة لدى جمهورية سان مارينو إلى سيلفيا بيرتيل، مديرة المراسم في وزارة الخارجية في جمهورية سان مارينو.

والتقى، بهذه المناسبة، بمعالي لوكا بيكاري وزير خارجية جمهورية سان مارينو، حيث نقل إلى معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأكد حرصه على بذل كافة الجهود لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.